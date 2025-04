Krivične prijave protiv dvije osobe zbog falsifikovanja isprava

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija podnijela je krivične prijave protiv dvije osobe, od kojih je jedna uhapšena, zbog falsifikovanja isprava, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili američkog državljanina G.D.P. (48), nastanjenog u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave.

On je, kako se sumnja, 8. aprila u Podgorici došao do jednog parkiranog putničkog motornog vozila budvanskih registarskih oznaka, sa kojeg je skinuo registarske oznake i postavio ih na svoje vozilo marke Ševrolet, na kojem su se prethodno nalazile barske tablice.

„Nakon toga, G.D.P. je navedenim vozilom upravljao na teritoriji Podgorice, a potom i Kotora gdje je kontrolom službenika Odjeljenja bezbjednosti Kotor utvrđeno da je koristio falsifikovane registarske oznake“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je podgorička policija prilikom kontrole P.T. nastanjenog u Podgorici, posumnjali u vjerodostojnost dokumenta koji je službenicima dao na uvid.

„Uvidom u putnu ispravu izdatu od Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, zapažena su odstupanja u odnosu na originalni izgled dokumenta i utvrđeno je da se najvjerovatnije radi o plastificiranoj kopiji putne isprave“, rekli su iz policije.

Kako su kazali, nakon prikupljenih obavještenja od P.T, policijski službenici su došli do sumnje da je upotrijebio falsifikovanu ispravu kao pravu, iako je bio svjestan da se radi o falsifikatu, kao i da ne posjeduje važeću putnu ispravu.

„Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem nalogu je protiv P.T. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave u sticaju sa krivičnim djelom navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja“, naveli su iz policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS