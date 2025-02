Krivične prijave protiv četiri osobe zbog šumskih krađa

Podgorica, (MINA) – Uprava za gazdovanje šumama i lovištima podnijela je krivične prijave protiv četiri osobe osumnjičene za šumske krađe.

Kako se navodi, službenici Uprave za gazdovanje šumama i lovištima podnijeli su krivičnu prijavu protiv V.F. iz Mojkovca, zbog sumnje da je izvršio bespravnu sječu od 11,5 metara kubnih bukovih sortimenta i oni su oduzeti.

Iz Uprave su kazali da su u Bijelom Polju krivične prijave podnijete protiv S.Ć. i E.A, u dva različita slučaja.

„Kao i protiv I.P. takođe iz Bijelog Polja, koji je ukrao iz državnih šuma 7,39 kubika drvne mase“, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave su poručili da nastavljaju sa još većim kontrolama i da će sankcionisati sve osobe koje budu kršile zakon.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS