Krivična prijava zbog šumske krađe

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv R.B. (57) iz Mojkovca, zbog sumnje da je počinio krivično djelo šumska krađa, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je R.B. osumnjičen da je, tokom marta, u državnoj šumi u GJ „Štitarica“, u Mojkovcu, bez potrebne dokumentacije, posjekao stabla bukve.

Iz Uprave policije su rekli da je R.B. posjekao 23.299 metara kubnih bukovih stabala i na taj način oštetio Upravu za gazdovanje šumama i lovištima za 1.090,78 EUR.

