Krivična prijava zbog lažne diplome

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) podnijelo je krivičnu prijavu protiv jedne osobe, zbog sumnje u falsifikovanje obrazovne isprave, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Iz MPNI su kazali da su Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici podnijeli krivičnu prijavu protiv A.O.D.

Prijavu su podnijeli, kako su naveli, zbog osnovane sumnje da je ta osoba dostavila lažne obrazovne isprave, za koje su u postupku priznavanja inostrane obrazovne isprave nadležne ustanove utvrdile da nijesu vjerodostojne.

„Na osnovu toga, osnovano se sumnja da je osoba A.O.D. izvršila krivično djelo falsifikovanje isprave iz člana 412 Krivičnog zakonika“, kaže se u saopštenju.

Iz MPNI su kazali da očekuju od nadležnih organa da postupaju u skladu sa svojim nadležnostima i ovlašćenjima, u cilju rješavanja tog značajnog institucionalnog problema.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS