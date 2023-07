Krivična prijava zbog krađe šljunka u Botunu

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija podnijela je krivičnu prijavu protiv Z.S. (67), osumnjičenog za krađu šljunka u naselju Botun.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su, postupajući na osnovu saznanja dobijenih nakon snimka objavljenog na društvenim mrežama, izašli na lice mjesta i zatekli parkiranu radnu mašinu.

„U neposrednoj blizini su zatečeni jasni tragovi zahvatanja prirodnog resursa sa zemljišta u visini od oko četiri – pet metara, kao i iskop u zemljištu dimenzija 10×10, dubine oko tri metra“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je o događaju obaviješten državni tužilac koji je naložio da se radna mašina plombira.

Iz policije su kazali da su od Z.S, kao i od osobe koja je objavila video snimak na društvenim mrežema, prikupljena obavještenja.

„Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici je naložio da se protiv Z.S. podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krvično djelo teška krađa“, navodi se u saopštenju.

