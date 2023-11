Krivična prijava zbog građenja objekta bez prijave i dokumentacije

Podgorica, (MINA) – Žabljačka policija podnijela je krivične prijave protiv dvije osobe zbog građenja objekta bez prijave i dokumentacije za građenje na Žabljaku, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su policijski službenici Stanice policije Žabljak su Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima podnijeli krivične prijave protiv O.B. (52) i S.K (47) zbog sumnje da su počinili krivično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje.

Policija sumnja da su O.B i S.K počeli izgradnju objekata na katastarskoj opštini Borje II – opština Žabljak bez prijave građenja i dokumentacije iz člana 91 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

“Ističemo da će službenici RCB Zapad i u narednom periodu podići nivo operativnog djelovanja u cilju identifikovanja ovog oblika kršenja zakona koji je najviše zastupljen na teritoriji Žabljaka, te će preduzimati mjere i radnje u cilju procesuiranja odgovornih lica”, navodi se u saopštenju.

