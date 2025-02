Krivična prijava protiv žene koja je sjekirom povrijedila psa

Podgorica, (MINA) – Bjelopoljska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv K.N. iz tog grada, koja je sjekirom povrijedila psa, saopšteno je iz Uprave policije.

U subotu je na društvenim mrežama objavljen video na kojem se vidi da žena udara psa sjekirom.

Iz policije su kazali da su sužbenici bjelopoljskoj Odjeljenja bezbjednosti, po prijavi oštećene osobe, kao izvršioca identifikovali K.N. iz mjesta Prijelozi, u opštini Bijelo Polje.

„U koordinaciji sa Osnovnom državnim tužilaštvom u Bijelom Polju, policijski službenici su preduzeli službene radnje iz svoje nadležnosti i sa lica mjesta izuzeli pronađeni predmet izvršenja krivičnog djela i prikupili obavještenja od više osoba“, kaže se u saopštenju.

K.N. je, kako se sumnja, u subotu došla ispred porodične kuće sugrađanina i sjekirom povrijedila njegovog psa.

„Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, policijski službenici su protiv K.N. podnijeli krivičnu prijavu, zbog sumnje da je izvršila krivično djelo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS