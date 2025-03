Krivična prijava protiv osuđenika jer je ponudio mito službeniku UIKS-a

Podgorica, (MINA) – Danilovgradska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv osuđenika R.B. (35) zbog sumnje da je ponudio mito službeniku Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad postupali po prijavi UIKS-a da je krajem februara 2025. godine jednom službeniku osuđenik ponudio novac.

„Kako se sumnja, R.B. je tom prilikom službeniku UIKS-a ponudio hiljadu EUR koje bi on preuzeo od oca osuđenika, kako bi mu zauzvrat omogućio da u prostorije Uprave za izvršenje krivičnih sankcija unese mobilni telefon i isti preda osuđeniku R.B.“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su, u koordinaciji sa Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, službenici danilovgradske policije preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti i prikupili obavještenja od više osoba.

„Nakon sprovedene kriminalističke obrade, protiv R.B. je po nalogu tužioca podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo davanje mita. Policijski službenici preduzimaju dalje mjere i radnje u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS