Krivična prijava protiv Nikšićanina osumnjičenog za krađu klima uređaja

Podgorica, (MINA) – Nikšićka policija podnijela je krivičnu prijavu protiv D.V. (36) iz tog grada koji je kao zaposleni iz firme ukrao klima uređaje vrijedne više od deset hiljada EUR, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su, po prijavi odgovornog lica u jednom privrednom društvu iz Nikšića da je popisom utvrđeno da iz magacinskog prostora nedostaje više klima uređaja, pripadnici nikšićke policije preduzeli mjere i radnje.

Dodaje se da je kao osumnjičeni identifikovan D.V, koji je zaposlen kao magacioner u tom privrednom društvu.

„D.V. je kako se sumnja, u prethodnom periodu, iz magacina firme u kojoj je zaposlen otuđio deset klima uređaja ukupne vrijednosti veće od deset hiljada eura, koje je dalje prodavao po cijeni nižoj od tržišne“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, protiv D.V. podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivična djela teška krađa i zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

