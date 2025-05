Krivična prijava protiv jedne osobe zbog ulične prodaje marihuane

Podgorica, (MINA) – Bjelopoljska policija podnijela je krivičnu prijavu protiv M.M. (27) iz tog grada, koji je osumnjičen za uličnu prodaju marihuane, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su je protiv M.M. podnijeta krivična prijava zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

„On je to krivično djelo, kako se sumnja, izvršio na način što je na teritoriji opštine Bijelo Polje vršio uličnu distribuciju marihuane“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je krivična prijava protiv M.M. podnijeta po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.

