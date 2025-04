Krivična prijava protiv državljanke Srbije zbog prijetnji Jeleni Jovanović

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija podnijela je krivičnu prijavu protiv državljanke Srbije M.Ć. (36) zbog prijetnji novinarki Vijesti Jeleni Jovanović, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica u saradnji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala i u koordinaciji sa podgoričkim Osnovnim državnim tužilaštvom (ODT), procesuirali M.Ć. zbog osnovane sumnje da je izvrsila krivično djelo ugrožavanje sigurnosti putem prijetnji Jovanović.

„Postupajući po prijavi oštećene, službenici NCB Interpola Podgorica su po hitnom zahtjevu zatražili od službenika Uprave kriminalističke policije – Službe za suzbijanje kriminala u Beogradu potvrdu identifikacije i prikupljanje obavještenja od M.Ć. na okolnosti događaja, a u odnosu na prijavu Jovanović“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su podsjetili da je Jovanović kazala da joj je osumnjičena M.Ć uputila prijetnje po život i tijelo putem email adrese i poziva redakciji Vijesti.

U saopštenju se navodi da su službenici policije u Beogradu sa sadržinom ishoda provjera upoznali Upravu policije Crne Gore.

„Na osnovu prikupljenih obavještenja i potvrđenog identiteta osumnjičene i prikupljene dokazne građe, službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica podnijeli su danas, po nalogu tužioca u ODT u Podgorici, krivičnu prijavu protiv M.Ć. zbog osnovane sumnje da je počinila krivično djelo ugrožavanje sigurnosti na štetu Jovanović“, ističe se u saopštenju.

Dodaje se da će u daljem toku postupka uslijediti dalja saradnja pravosudnih organa za sprovođenje zakona Crne Gore i Srbije.

„Službenici policije će u okviru svojih nadležnosti nastaviti sa preduzimanjem prioritetnih aktivnosti na osiguranju bezbjednog ambijenta za slobodno i objektivno istraživanje, izvještavanje, život i rad zaposlenih u medijima, i dati puni doprinos na podizanju nivoa bezbjednosti svih građana i vladavini prava“, poručuje se u saopštenju.

