Krivična prijava protiv Danilovgrađanina kod kojeg su pronađene dvije puške

Podgorica, (MINA) – Danilovgradska policija podnijela je prijavu protiv Lj.K. iz tog grada, kod kojeg su pronađene dvije puške u ilegalnom posjedu.

Iz Uprave policije saopšteno je da su policijski službenici postupali po prijavi D.K. da se osjeća ugroženo od člana porodice i da ta osoba ilegalno posjeduje oružje.

Navodi se da je nakon toga danilovgradska policija pretresla kuću i druge prostorije koje koristi Lj.K. iz Danilovgrada.

„Tom prilikom su pronađene i oduzete dvije lovačke puške i 13 komada municije različite vrste, u ilegalnom posjedu“, rekli su iz policije.

Kako su kazali, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici protiv Lj.K. je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

„Policijski službenici su protiv D.K. i Lj.K. podnijeli zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenih prekršaja iz člana 36 Zakona o zaštiti od nasilja u porodici“, kaže se u saopštenju.

