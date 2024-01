Krapović položio vijenac na Spomenik junacima

Podgorica, (MINA) – Ministar odbrane Dragan Krapović položio je vijenac na Spomenik junacima, povodom 108. godišnjice Mojkovačke bitke.

Iz Ministarstva odbrane je saopšteno da je Krapović položio vijenac u čast slavnih heroja koji su junačkom žrtvom ispisali neke od najsvjetlijih stranica crnogorske vojničke istorije.

Mojkovačka bitka je vođena 6. i 7. januara 1916. godine i u njoj je Vojska kraljevine Crne Gore uspješno zaustavila austrougarsku ofanzivu, čime je omogućeno povlačenje vojske kraljevine Srbije preko djelova kraljevine Crne Gore ka Jadranskom moru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS