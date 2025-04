Kračković: Onlajn nasilje prema novinarima postaje sve ozbiljniji problem

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je od početka godine registrovano šest nefizičkih napada na novinare, saopštili su iz Sindikata medija Crne Gore (SMCG), dodajući da onlajn nasilje prema novinarima postaje sve ozbiljniji problem.

Predsjednik SMCG Radomir Kračković agenciji MINA kazao je da su se incidenti uglavnom odnosili na prijetnje smrću i fizičkim nasiljem prema novinarima i novinarkama.

“Dakle, uglavnom je riječ o incidentima nefizičke prirode, ali zabrinjava trend rasta, posebno imajući u vidu relativno malu i ranjivu medijsku zajednicu u Crnoj Gori”, rekao je Kračković.

On je podsjetio da je Sindikat tokom prošle godine registrovao 24 napada, prijetnji i incidenata usmjerenih prema novinarima i drugim medijskim radnicima, što predstavlja porast u odnosu na 2023, kada ih je bilo 16.

“Takođe, od 2021. do prošle godine zabilježeno je ukupno 96 incidenata, što predstavlja povećanje od 200 odsto u odnosu na prethodni četvorogodišnji period”, dodao je Kračković.

Taj podatak, prema njegovim riječima, jasno pokazuje da se bezbjednost novinara pogoršava, uprkos određenim institucionalnim pomacima.

Upitan da li se situacija poboljšava što se tiče položaja novinara ili samo bilježimo nove napada bilo fizičke, bilo onlajn, Kračković je rekao da statistika i primjeri iz prakse, nažalost, ne daju razloga za optimizam.

“Iako su uočeni određeni pomaci, kao što je imenovanje kontakt tačke u Vrhovnom državnom tužilaštvu za slučajeve napada na novinare i uvođenje obaveznih uputstava za tužioce, broj incidenata i dalje raste, a sistemski odgovor je nedovoljan”, naveo je Kračković.

On je dodao da je napad biznismena Zorana Bećirovića i njegovih tjelohranitelja, na novinarku Anu Raičković u novembru prošle godine pokazao da novinari i novinarke nijesu nigdje bezbjedni.

“Zabrinjava i činjenica da je tokom 2023. i prošle godine zabilježeno 16 digitalnih napada, među kojima su prijetnje smrću, mizogine uvrede, omalovažavanja, kao i prva zabilježena masovna prijetnja silovanjem”, rekao je Kračković.

Ti napadi, kako je rekao, potvrđuju da onlajn nasilje prema novinarima postaje sve ozbiljniji problem.

“Zato je izuzetno važno da se svaki incident prijavi, kako bi se stvorila realna slika o obimu problema i izvršio pritisak na institucije da djeluju”, smatra Kračković.

Odgovarajući na pitanje kako vidi odnos vlasti prema položaju novinara, je li podrška samo „verbalna“, Kračković je rekao da “nažalost, podrška institucija često ostaje samo na riječima”.

“Posebno je problematično to što se među počiniocima incidenata i dalje nalaze javni funkcioneri i predstavnici vlasti”, rekao je Kračković.

Prema njegovim riječoma, takvo ponašanje šalje pogrešnu poruku i dodatno doprinosi atmosferi nesigurnosti i pritiska na novinare.

“Neprihvatljivo je da zbog neslaganja sa uređivačkom politikom medija, nosioci javnih funkcija pribjegavaju targetiranju, verbalnim napadima ili diskreditaciji novinara”, rekao je Kračković.

On je podsjetio da, ukoliko funkcioneri smatraju da su njihova prava ugrožena, imaju na raspolaganju mehanizme samoregulacije kojima mogu da se obrate.

“Slobodno, kritičko i profesionalno novinarstvo temelj je svakog demokratskog društva – i zaslužuje ne samo deklarativnu, već i konkretnu zaštitu i podršku”, poručio je Kračković.

Govoreći o pregovorima o Granskom kolektivnom ugovoru (GKU), Kračković je rekao da su oni trenutno stopirani i podsjetio da je usvajanje GKU jedna od obaveza koje stoje u Medijskoj strategiji Crne Gore.

“Sindikat medija će nastaviti da se zalaže za nastavak pregovora sa poslodavcima kako bismo dobili GKU, i novinari i medijski radnici bili bolje zaštićeni, ali je za dogovor potrebno da i druga strana prihvati naše zahtjeve za koje smatramo da su utemeljeni i realni”, zaključio je Kračković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS