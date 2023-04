Kračković: Nećemo odustati od zahtjeva radnika

Podgorica, (MINA) – Položaj medijskih radnika se mora mijenjati radikalno na bolje, a Granski kolektivni ugovor (GKU) je prilika za to, rekao je predsjednik Sindikata medija Crne Gore (SMCG) Radomir Kračković.

Kračković je, na konferenciji “Deset godina borbe i sindikalizma”, rekao da će ta organizacija, iako prve reakcije poslodavaca ne ulivaju nadu da će pregovori biti uspješni, dati šansu dijalogu, ali neće odustati od zahtjeva radnika.

Kako je saopšteno iz SMCG-a, Kračković je podsjetio da je položaj novinara i medijskih radnika u Crnoj Gori generalno loš, da su zarade ispod prosjeka, kao da su oni često i meta fizičkih napada.

On je kazao da su zato inicirali pokretanje novih pregovora o GKU-u, kojima traže povećanje zarada za zaposlene u medijima u prosjeku od 15 do 20 odsto.

Kračković je otkrio da su nedavno dobili pisane primjedbe poslodavaca na predloge sindikata, kao da su poslodavci većim dijelom odbili zahtjeve i ostavili mogućnost da se pregovara oko koeficijenata i povećanja zarada.

“Sindikat medija će svakako dati šansu dijalogu, ali će nastaviti i da se na druge načine bori za poboljšanje socio-ekonomskog položaja zaposlenih u medijima. Nećemo odustati od svojih zahtjeva, jer smatramo da tokom ove godine mora doći do povećanja zarada zaposlenih u medijima”, poručio je Kračković.

On je rekao da postoje i drugi zakonski načini da do toga dođe, ističući da predstavnici SMCG neće gubiti vrijeme na duge pregovore ukoliko sa strane poslodavaca ne bude volje da se iole poboljša novinarski status.

Doskorašnja predsjednica SMCG Marijana Camović Veličković podsjetila je da je tokom prethodnih deset godina Sindikat postao najveća orgnizacija koja se bavi medijima u Crnoj Gori. Kako je kazala, SMCG okuplja gotovo 650 zaposlenih iz svih medija – privatnih, javnog servisa i lokalnih javnih emitera.

“Stojimo uz naše koleginice i kolege, a tokom ovih deset godina nema medija koji nijesmo obišli i po više puta. Ne postoji zaposleni u Crnoj Gori koji ne zna da se može obratiti Sindikatu medija za bilo koji problem koji se tiče njegovog radnog odnosa”, zaključila je Camović Veličković.

Potpredsjednica SMCG Milena Bubanja Obradović kazala je da je situacija u lokalnim javim emiterima “standardno loša”.

“Zaposleni u lokalnim javnim emiterima su najugroženiji i kada je riječ o socio-ekonomskom položaju ali i kada su u pitanju izazovi iz oblasti profesionalnih prava i nezavisnosti u radu”, kazala je ona.

Bubanja Obradović je kazala da lokalni javni emiteri dijele sudbinu opština u kojima rade, kao i da su u gorem položaju mediji sa sjevera od onih na jugu ili u centralnim djelovima.

Ona je naglasila da pojedinim kolegama iz lokalnih medija zarada kasni i do devet mjeseci.

Predsjednica Sindikata zaposlenih u RTCG i potpredsjednica SMCG, Jadranka Drobnjak kazala je da su u tom mediju u toku pregovori o povećanju zarada zaposlenima, kao i da im je cilj da se na pravi način vrednuje rad zaposlenih naročito onih uključenih u proizvodnju programa, koji trenutno žive na rubu egzistencije.

“Prosječna zarada u Javnom servisu je oko 730 EUR. Međutim, toliku platu nema urednik emisije sa više od 15 godina staža. Prosjek nažalost prave prevelike plate i prevelike varijabile”, kazala je ona.

Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore Srđa Keković čestitao je deceniju postojanja Sindikata medija i ukazao da su dostignuća sindikalizma u medijima za divljenje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS