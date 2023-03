Kovač: Niko ne treba da bježi od odgovornosti

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde Marko Kovač poručio je da niko ne treba da bježi od odgovornosti nakon događaja u Osnovnom sudu u Podgorici i kazao da će se već od ponedjeljka raditi na jačanju bezbjednosti u tom sudu.

U eksploziji koja se danas oko 11 sati i 35 minuta dogodila u zgradi podgoričkog Osnovnog suda poginula jedna osoba, a osam ljudi je povrijeđeno.

Kako je saopšteno iz Ministarstva pravde, Kovač je prekinuo službenu posjetu Beogradu i večeras stigao u Klinički centar Crne Gore kako bi posjetio povrijeđene u bombaškom napadu.

Kovač je, nakon obilaska povrijeđenih, rekao da žali zbog tragičnog događaja i povrijeđenima poželio brz oporavak.

On je kazao da se povrijeđeni trenutno nalaze u stabilnom stanju i da se nada da će tako i ostati.

„Što se tiče odgovornosti, nadležni organi će utvrditi da li je bilo propusta, da li je moglo da se reaguje, da li je bilo ljudskog faktora ili je u pitanju sistemski problem“, kazao je Kovač.

On je kazao da su svi svjesni u kakvom stanju funkcioniše Osnovni sud, i kada je ta zgrada napravljena.

„To nije zgrada koja treba da bude sud i u tom pravcu smo već preduzeli neke aktivnosti, izradu projektne dokumentacije kako bi počeli sa konačnom izgradnjom palate pravde“, dodao je on.

Kovač je naveo da bi u toj zgradi svi bezbjednosni aspekti bili uzeti u razmatranje i na adekvatan način bili implementirani.

„Ni policija ni tužilaštvo, niko ne treba da bježi od odgovornosti, kako lične, neposredne, tako i funkcionalne, uključujući u mene“, poručio je on.

Kovač je rekao da nevezano za to i da li je detektor za metal radio i da li bi se nesreća mogla izbjeći, to ih ne abolira cijele potrebe da stanje u bezbjednosnom smislu dovedu u najveći mogući nivo kako bi ostavili najmanje prostora da se slične stvari desi.

On je rekao da će u komunikaciji sa predsjednicom suda kao i sa direktorom policije morati da iznađu adekvatno rješenje kako bi pojačali sigurnost kako zaposlenih u sudu, tako i građana i stranaka.

„To nešto na čemu će promptno raditi, kako bi već od ponedjeljka imali drugačiju situaciju u Osnovnom sudu“, poručio je Kovač.

