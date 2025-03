Kotoranin uhapšen zbog nanošenja povreda kineskom državljaninu

Podgorica, (MINA) – Kotoranin N.I (27) uhapšen je zbog sumnje da je u tuči povrijedio kineskog državljanina, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor postupali po prijavi preko Dežurne službe da je na prostoru Rive, ispred starog grada Kotor, došlo do tuče između dvije osobe.

Kako su kazali u tuči je povrijeđen kineski državljanin koji je prevežen u Specijalnu bolnicu u Risnu gdje su mu izvještajem ljekara konstatovane teške tjelesne pvrede.

“Nakon sprovedenih mjera i radnji na pronalasku osumnjičenog lica, u kratkom roku je identifikovan N.I.(27) iz Kotora. On je oštećenom, kako se sumnja, zadao više udaraca u glavu, nakon čega se udaljio sa lica mjesta”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da je nakon prikupljenih obavještenja i preduzetih aktivnosti, upoznat postupajući tužilac koji je naložio da se N.I. uhapsi zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška tjelesna povreda, na štetu kineskog državljanina.

“On je u zakonskom roku sproveden na dalju nadležnost Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru”, kazali su iz policije.

