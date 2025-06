Kos: Podrška Crnoj Gori da sva poglavlja zatvori do kraja naredne godine

Podgorica/Brisel, (MINA) – Evropska komisija (EK) u potpunosti podržava cilj Crne Gore da do kraja naredne godine zatvori sva pregovaračka poglavlja, kazala je evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

Ona je, u govoru pred poslanicima Vanjskopolitičkog odbora Evropskog parlamenta, istakla i da je u prethodnih sedam mjeseci zatvoreno više poglavlja sa zemljama kandidatima, nego u proteklih deset godina.

Kos je rekla da Crna Gora brzo napreduje, da je privremeno zatvoreno šest poglavlja, kao i da se uskoro očekuje zatvaranje još poglavlja, prenosi Portal RTCG.

“Cilj Crne Gore da zatvori sva poglavlja do 2026. godine je ambiciozan, ali realan ako se reforme nastave, i mi ga u potpunosti podržavamo”, kazala je Kos.

Ona je ocijenila i da su oređene države kandidatkinje razumjele da je pred njima ozbiljan “momentum” i da ispunjavaju reforme brže nego ranije.

Kos je podsjetila da je Albanija do sada otvorila 24 pregovaračka poglavlja, te da je uz Crnu Goru najnaprednija zemlja kandidat posebno u vladavini prava.

“Ali ipak, šta god da radimo sa zemljama kandidatima, mora da postoji nešto što ja zovem “orlovskim pogledom”. Dakle, mi smo jak kontrolor onoga što se tamo dešava. Nije dovoljno da usvoje zakon. Moramo da vidimo implementaciju. A to je najteži dio“, navela je Kos.

Govoreći o ostalim zemljama regiona, Kos je istakla da stvarni napredak u Srbiji zavisi od vraćanja povjerenja javnosti i angažovanja svih zainteresovanih strana.

„Rekla sam i predsjedniku (Aleksandru) Vučiću da njegova posjeta Moskvi šalje pogrešan signal i otežava naše napore da se zalažemo za Srbiju“, navela je Kos.

Osvrćići se na situaciju na Kosovu, ona je istakla da je od suštinske važnosti da se nakon februarskih izbora brzo formiraju institucije i krene naprijed sa ključnim reformama u pravosuđu, medijima i javnoj upravi.

„Funkcionalna vlada i skupština su od ključne važnosti da Kosovo ima koristi od mehanizma za reformu i rast”, rekla je Kos.

Kako je naglasila, EK je spremna da pripremi mišljenje o članstvu Kosova u EU kada ga Savjet zatraži.

“Ali da budem jasna, put Kosova ka EU ide kroz normalizaciju sa Beogradom kroz dijalog uz posredovanje EU, a ne kroz jednostrane akcije“, istakla je Kos.

Kada je riječ o Bosni i Hercegovini (BiH), Kos je kazala da politička situacija nastavlja da odlaže napredak.

„Vrata ka EU ostaju širom otvorena, ali BiH sada mora ispuniti preostale obaveze. Sesionistička politika Milorada Dodika vuče zemlju nazad, a ne naprijed, i vrijeme je da oni koji vjeruju u EU budućnost zemlje udruže svoje snage i provedu reforme“, rekla je Kos.

Ona je istakla i da je cilj Komisije da sa Sjevernom Makedonijom otvori pregovore o klasteru koji se odnosi na fundamentalne reforme čim se usvoje neophodni ustavni amandmani.

