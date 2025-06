Koprivica: Crna Gora snažno posvećena suzbijanju nezakonitog oružja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je u potpunosti posvećena sprovođenju mjera usmjerenih na smanjenje nezakonitog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine oružjem i municijom, poručio je državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Petar Koprivica.

Kako je saopšteno iz MUP-a, Koprivica je to rekao na 12. lokalnom koordinacionom sastanku u okviru Mape puta za kontrolu malokalibarskog i lakog oružja (SALW) na Zapadnom Balkanu.

Koprivica je istakao da globalni bezbjednosni ambijent nameće potrebu koordiniranog rada na suzbijanju nezakonite proizvodnje, nabavke, posjedovanja, trgovine i krijumčarenja malokalibarskog i lakog oružja.

To je, kako je naveo, prepoznato kako međunarodnim, tako i nacionalnim dokumentima u borbi protiv organizovanog kriminala i terorizma.

“Riječ je o vrlo složenom procesu koji zahtijeva međunarodnu i međuinstitucionalnu saradnju, kao i učešće civilnog društva u cilju postizanja maksimalnog učinka”, dodao je Koprivica.

Iz MUP-a su kazali da je sastanak bio prilika i za potvrdu uspješne realizacije Mape puta za održivo rješenje za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malokalibarskim i lakim oružjem i pripadajućom municijom na Zapadnom Balkanu 2019-2025.

„Te očekivanje da će Mapa puta za period 2025-2030 godine, usvojena na Ministarskom forumu zemalja Zapadnog Balkana i EU, dodatno osnažiti borbu protiv zloupotrebe vatrenog oružja“, dodaje se u saopštenju.

U tom smislu je, kako se navodi, najavljena i izrada nove Strategije za suzbijanje i smanjenje posjedovanja SALW za period 2025-2030 godine.

Koprivica je ukazao na količinu dobrovoljno vraćenog oružja i naglasio da su građani time pokazali svijest o rizicima koje oružje može predstavljati, promovišući tako kulturu sigurnosti.

“Na ovaj način zajedničkim naporima gradimo sigurnije društvo – za naše građane, za region, i za budućnost koju dijelimo”, zaključio je Koprivica.

Sastanku je, kako je saopšteno iz MUP-a, okupuo sve relevantne institucije, a prisustvovali su mu i ambasadorka Francuske u Crnoj Gori An Mari Maske, predstavnik Ambasade Njemačke, kao i predstavnici Delegacije Evropske unije u Podgorici, Kancelarije UNDP-a i SEESAC-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS