Konkurs za sufinansiranje projekata u oblastima saradnje sa dijasporom

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo dijaspore raspisalo je danas javni konkurs za sufinansiranje programa, odnosno projekata u oblastima saradnje sa dijasporom – iseljenicima, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Navodi se da je ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti konkursom 320 hiljada EUR.

Iz Ministarstva su rekli da je predmet konkursa raspodjela novca koji su opredijelili za sufinansiranje projekata koje realizuju organizacije dijaspore u oblastima očuvanja državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori, kao i očuvanja kulturnog identiteta.

Oni su kazali da se te oblasti odnose i na jačanje obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje, informisanje i povezivanje, zaštitu prava i položaja dijaspore-iseljenika, kao i na unapređivanje privrednog partnerstva.

„Pravo učešća na konkursu ima organizacija dijaspore-iseljenika ako je registrovana najmanje dvije godine prije objavljivanja konkursa, ako u osnivačkom ili drugom aktu ima utvrđene ciljeve i djelatnosti u skladu sa politikom i zalaganjima Crne Gore u odnosu na dijasporu-iseljenike“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su rekli da pravo učešća na konkursu ima organizacija dijaspore ako njen naziv ili sadržaj osnivačkog akta jasno upućuje na njenu povezanost sa Crnom Gorom.

„I ako je u toku dvije godine koje prethode objavljivanju javnog konkursa realizovala najmanje dva projekta, ili aktivnosti koje doprinose ostvarivanju i jačanju saradnje sa Crnom Gorom u spomenutim oblastima saradnje sa dijasporom-iseljenicima“, navodi se u saopštenju.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od objavljivanja javnog konkursa, odnosno zaključno sa 24. aprilom.

Više detalja dostupno je na linku https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-za-sufinansiranje-programa-odnosno-projekata-u-oblastima-saradnje-sa-dijasporom-iseljenicima.

