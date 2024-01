Kolašincu 20 dana zatvora zbog vožnje pod dejstvom kokaina

Podgorica, (MINA) – Kolašinac J.B. (26) osuđen je na 20 dana zatvora, zbog vožnje pod dejstvom kokaina.

Iz Uprave policije su na mreži X kazali da je kolašinska policija u subotu uhapsila J.B.

“Njemu je sudija za prekršaje izrekao kaznu zatvora u trajanju od 20 dana”, saopštili su iz Uprave policije.

