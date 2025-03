Kod Vukovačkog mosta pronađeno tijelo djeteta

Podgorica, (MINA) – Tijelo djeteta pronađeno je u blizini Vukovačkog mosta u Zeti, saopštili su iz Uprave policije, navodeći da se sumnja da je pronađeno tijelo djeteta za kojim se tragalo od 11. marta.

Iz policije su kazali da su, po prijavi građana da je u Zeti, ispod Vukovačkog mosta, pronađeno beživotno tijelo djeteta službenici podgoričkog Odjeljenja bezbjednosti Podgorica izašli na mjesto događaja i izvršili uviđaj.

„Sumnja se da je pronađeno beživotno tijelo maloljetne osobe stare četiri godine, čiji je nestanak prijavljen 11. marta“, rekli su iz policije.

Kako su naveli, pronađeno tijelo je upućeno u Klinički centar radi obdukcije.

Policiji je 11. marta prijavljen nestanak I.Đ.(30) i njenog maloljetnog djeteta.

Za I.Đ. se još traga.

