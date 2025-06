Kod Sutomora spašene dvije državljanke Srbije

Podgorica, (MINA) – Pripadnici Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL) danas su spasili dvije državljanke Srbije koje su jake morske struje i vjetar udaljili od obale kod Sutomora.

Iz UPSUL-a su kazali da je pomorsko-operativni centar primio poziv za pomoć jutros u osam sati i 33 minuta, nakon čega je spasilačko plovilo SAR 5 sa posadom odmah isplovilo ka području Sutomora.

„Na licu mjesta zatekli su dvije državljanke Srbije koje su se nalazile u moru. One su odmah izvučene iz vode i bezbjedno prevezene plovilom UPSUL-a do obale, gdje ih je dočekala ekipa Hitne pomoći“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je akcija završena brzo i efikasno, a da je podršku spasilačkoj posadi UPSUL-a pružio i čamac Sektora granične policije sa posadom.

Iz UPSUL-a su apelovali na sve građane i turiste da prilikom svakog isplovljavanja ili odlaska na udaljene plaže obavezno provjere vremensku prognozu za taj dan, kao i da putem poziva na broj 129 zatraže sve potrebne informacije o uslovima na moru.

„Na broj 129 može se prijaviti bilo kakva opasnost ili incident na moru“, istakli su iz UPSUL-a.

