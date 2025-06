Kod Podgoričanina pronađeno pola kilograma marihuane

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija uhapsila je M.P. (18) kod kojeg je pronađeno oko 550 grama marihuane, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici podgoričkog Odjeljenja bezbjednosti u srijedu, prilikom kontrole M.P, N.B. (21) i D.A. (21), kod M.P. pronašli 19 pvc kesica sa biljnom materijom zelene boje nalik na marihuanu, mase oko 66 grama.

„Izvršen je pretres stana koji koristi M.P. i tom prilikom pronađena kartonska kutija sa dvije vage za precizno mjerenje, dvije pvc kesice sa sadržajem biljne materije nalik na marihuanu mase oko 480 grama, 53 prazne pvc kesice sa animiranim aplikacijama, 135 EUR, kao i druge predmete“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da se, po okončanju kriminalističke obrade, došlo do sumnje da je M.P. dao N.B. i D.A. na uživanje marihuanu.

„Nakon toga je uhapšen po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici zbog sumnje da je izvršio krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i omogućavanje uživanja opojnih droga“, rekli su iz policije.

