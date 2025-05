Kod operativno interesantne osobe pronađena veća količina tableta

Podgorica, (MINA) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane pronašli su kod operativno interesantne osobe V.T. (47) iz Berana veću količinu tableta, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je pretresom stana i drugih prostorija koje koristi V.T. (47) pronađeno i oduzeto 189 tableta različitih proizvođača koje se nalaze na spisku opojnih droga.

Iz policije su rekli da V.T. za tablete nije posjedovao prateću medicinsku dokumentaciju.

„Sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji se izjasnio da u tom slučaju nema elemenata krivičnog djela čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su policijski službenici protiv V.T. nadležnom sudu za prekršaje podnijeli zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenog prekršaja iz člana 52 Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

