Kod maloljetnika pronađen startni pištolj

Podgorica, (MINA) – Bjelopoljska policija oduzela je startni pištolj od sedamnaestogodišnjaka, koji će zbog toga prekršajno odgovarati, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici bjelopoljskog Odjeljenja bezbjednosti (OB) kontrolisali ugostiteljski objekat u kojem je organizovana proslava rođendana i da su kod maloljetnika pronašli i oduzeli startni pištolj marke Zoraki, bez odgovarajuće dokumentacije.

„Od maloljetnika je u službenim prostorijama OB Bijelo Polje, u prisustvu roditelja, prikupljeno obavještenje i protiv njega će biti podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o oružju“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su poručili da će i u narednom periodu preduzimati intenzivne aktivnosti u cilju obezbjeđivanja stabilnog javnog reda i mira.

