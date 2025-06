Kod dvije osobe pronađeno skoro 600 grama marihuane

Podgorica, (MINA) – Interventna jedinica barske policije uhapsila je M.B. (18) i A.H. (23), kod kojih je pronašla 581 gram marihuane, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Interventne jedinice Odjeljenja bezbjednosti Bar kontrolisali M.B. i A.H, koji su se nalazili u parkiranom Golfu 6, barskih registarskih oznaka.

“Policija je prolašla više pakovanja sa materijom za koju se sumnja da je marihuana ukupne mase 581,4 grama, kao i vagu za precizno mjerenje”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su dalje preduzetim aktivnostima službenici došli do sumnje da su te osobe pomenutu materiju kupile za 950 EUR i da su namjeravali da je prepakuju u manja pakovanja i vrše dalju uličnu prodaju.

Kako su kazali, M.B. i A.H. su uhapšeni zbog sumnje da su izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

„Oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni postupajućem tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost u zakonskom roku“, navodi se u saopštenju.

