Ključna uloga MUP-a u jačanju institucija vladavine prava

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), zajedno sa Upravom policije, ima ključnu ulogu u jačanju institucija vladavine prava, bezbjednosti i otpornosti sistema, poručeno je sa sastanka delegacija MUP-a i Kraljevskog koledža odbrambenih studija (RCDS) iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Kako je saopšteno iz MUP-a, delegaciju tog resora predvodio je državni sekretar Petar Koprivica.

“Posjeta predstavlja značajan doprinos jačanju međusobnog razumijevanja, razmjeni iskustava i unapređenju partnerskih odnosa između Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva”, kaže se u saopštenju.

Iz MUP-a su rekli da je tokom sastanka vođen otvoren dijalog o savremenim bezbjednosnim, političkim i društvenim izazovima, s posebnim akcentom na reformama koje Crna Gora sprovodi u procesu evropskih integracija.

“Crna Gora je potvrđena kao pouzdan saveznik u okviru NATO-a i kredibilan kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, a MUP, zajedno sa Upravom policije, ima ključnu ulogu u jačanju institucija vladavine prava, bezbjednosti i otpornosti sistema”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je MUP informisao partnere o strateškim prioritetima, među kojima su odlučna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, uspostavljanje efikasnog nadzora nad radom policije.

Među prioritetikma su, kako je saopšteno, i reforma službe kroz uklanjanje kriminalnih struktura, modernizacija sistema i jačanje profesionalnih kapaciteta kroz jedan od najobimnijih procesa zapošljavanja u sektoru bezbjednosti u posljednjoj deceniji – prijem novih službenika.

“Uprava policije je, u skladu sa tim, ostvarila niz značajnih rezultata kroz nacionalne i međunarodne operacije, potvrđujući operativnu spremnost Crne Gore da odgovori na sve složenije bezbjednosne izazove”, rekli su iz MUP-a.

Iz tog resora su u saopštenju naveli da u oblasti migracija Crna Gora uspješno balansira bezbjednosne aspekte sa humanim pristupom i saradnjom sa relevantnim međunarodnim partnerima, uključujući FRONTEX.

“Ministarstvo je izrazilo spremnost za dalju saradnju sa RCDS-om i britanskim institucijama kroz razmjenu znanja, zajedničke obuke i strateško planiranje u borbi protiv savremenih prijetnji, uključujući sajber kriminal i hibridne izazove”, kaže se u saopštenju.

