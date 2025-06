Klikovac: Važna vojna saradnja država regiona

Podgorica, (MINA) – Vojna saradnja država regiona značajna je za unapređenje mira i stabilnosti u svijetlu savremenih bezbjednosnih izazova, kazao je načelnik Štaba Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Mitar Klikovac.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, sa delegacijom učestvovao na godišnjem sastanku zamjenika načelnika generalštabova oružanih snaga zemalja članica SEDM procesa, koji je održan u Sofiji.

„Klikovac je naglasio važnost vojne saradnje i razumijevanja zemalja regiona te njihov značaj za unapređenje mira i stabilnosti u svijetlu savremenih bezbjednosnih izazova“, kaže se u saopštenju.

On je istakao da značaj SEDM projekata Izgradnja integriteta (BI) i Žene lideri u sektoru bezbjednosti i odbrane (FLSD) za VCG, na putu dostizanja interoperabilnosti sa partnerima i saveznicima.

U saopštenju se navodi da su učesnici zahvalili Rumuniji na dvogodišnjem predsjedavanju incijativom i poželjeli uspjeh Grčkoj tokom njihovog predsjedavanja u narednom periodu.

SEDM (South-East Europe Defence Ministerial Process) inicijativa osnovana je 1996. godine na sastanku ministara odbrane u Tirani, kao platforma za jačanje saradnje i povjerenja među oružanim snagama zemalja Jugoistočne Evrope.

Iz Ministarstva odbrane su rekli da inicijativa ima za cilj unapređenje regionalne bezbjednosti i stabilnosti kroz promovisanje saradnje i dobrosusjedskih odnosa, jačanje odbrambenih sposobnosti i povezanosti država članica radi efikasnije integracije u evroatlantske institucije.

Navodi se da inicijativa okuplja 16 država regiona i funkcioniše kroz više zajedničkih projekata.

„Pored toga, SEDM inicijativa podržava razvoj sposobnosti i kapaciteta oružanih snaga zemalja Jugoistočne Evrope kroz organizaciju zajedničkih vježbi, obuke i razmjenu iskustava, predstavljajući važan mehanizam za unapređenje kolektivne bezbjednosti i integraciju zemalja regiona u najvažnije međunarodne bezbjednosne strukture“, kaže se u saopštenju.

