KCCG dobio novu Radiološku multifunkcionalnu salu

Podgorica, (MINA) – Adaptacijom i opremanjem Radiološke multifunkcionalne sale Kliničkog centra (KCCG) značajno je unaprijeđena infrastruktura te zdravstvene ustanove i stvoreni su uslovi za savremeni rad i edukaciju u oblasti radiologije, kazali su iz KCCG.

Kako su rekli, ukupna vrijednost te investicije je oko 20 hiljada EUR.

„Projekat je realizovan u saradnji sa donatorima: MIL-POP, Tehnolux, ENTEXT, Medical Solutions, Bohor i Telemont, a uz predani angažman Službe za inžinjering i tehničko održavanje KCCG“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je poseban doprinos dao i akademski kadar.

Iz KCCG su kazali da je projekat adaptacije izradila studentkinja arhitekture Jovana Kruščić, koja je uspješno odgovorila na sve funkcionalne i tehničke zahtjeve prostora.

„Radiološka multifunkcionalna sala osmišljena je kao višenamjenski prostor koji će služiti za timski rad radiologa prilikom analize dijagnostičkih i terapijskih procedura, zatim kao edukativni centar za obuku ljekara na specijalizaciji, za organizacijovanje stručnih sastanaka, radionica i prezentaciju novih tehnologija i metoda u oblasti radiologije“, rekli su iz KCCG.

Kako su naveli, adaptirana sala raspolaže sa 70 sjedećih mjesta, a omogućava istovremeni rad više timova, sa posebnim akcentom na sprovođenje stručnih obuka i edukativnih aktivnosti, što do sada, zbog nedostatka adekvatnog prostora, nije bilo moguće.

„Time je KCCG dobio savremeno opremljen multifunkcionalni prostor koji značajno doprinosi kvalitetu stručnog usavršavanja i timske saradnje u oblasti radiološke dijagnostike“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je taj projekat uspješan primjer javno-privatne saradnje za opšte dobro.

Iz KCCG su zahvalili svim donatorima, saradnicima, kao i Službi za inžinjering i tehničko održavanje KCCG, na podršci u realizaciji ovog važnog projekta, koji predstavlja još jedan korak ka unapređenju zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.

Oni su kazali da je, nakon obilaska nove sale, koja podiže standarde pružanja zdravstvenih usluga u dijagnostičkoj oblasti, direktor KCCG Aleksandar Radović uručio zahvalnice donatorima.

