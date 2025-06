Karis: Crna Gora da nastavi sa započetim reformama na EU putu

Podgorica, (MINA) – Estonija podržava put Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji (EU) i želi da joj pomogne da zaključi pregovore sa Unijom do kraja naredne godine, kazao je estonski predsjednik Alar Karis.

Karis, koji boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, razgovarao je u Rezidenciji na Cetinju sa crnogorskim kolegom Jakovom Milatović.

Predsjednici dvije države podsjetili su na konferenciji za novinare da je Estonija bila prva država sa kojom je Crna Gora uspostavila diplomatske odnose, nakon obnove nezavisnosti, kao i prva članica EU koja je ratifikovala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

Karis je kazao da Estonija podržava put Crne Gore ka članstvu u EU.

“Podstičemo vas da nastavite reforme koje ste započeli. Siguran sam da će brzo doći dan kada će se Crna Gora pridružiti EU”, naveo je Karis.

On je rekao da je neophodno intenzivirati komunikaciju na svim nivoima, uključujući uspostavljanje kontakata između predstavnika različitih lokalnih vlasti i institucija.

“Želimo da podijelimo naše iskustvo i pomognemo Crnoj Gori u njenom cilju da zaključi pregovore sa EU do kraja naredne godine“, dodao je Karis.

On je kazao da Crna Gora i Estonija imaju zajedničke strateške ciljeve, da dijele zabrinutost vezano za sajber napade, dezinformacije i druge negativne pojave.

Karis je zahvalio Crnoj Gori na njenoj vojnoj, političkoj i humanitarnoj podršci Ukrajini, pokazujući na taj način jasnu posvećenost odbrani regionlne bezbjednosti.

„Moramo da pojačamo pritisak na Rusiju i nastavimo da podržavamo Ukrajinu tokom primirja i nakon toga. Mir mora biti pravedan i zasnovan na međunarodnom pravu i ukrajinskom suverenitetu“, istakao je Karis.

On je kazao da se unaprjeđuje saradnja Crne Gore i Estonija u digitalnom upravljajnju i podsjetio da je estonska Akademija za elektronsko upravljanje i sajber tehnologije poboljšala sposobnosti Crne Gore da se suprotstavlja sajber napadima.

Karis je kazao da Crna Gora ima velike potencijale u kulturi, turizmi, ekonomiji, kao i da vidi mogućnost za saradnju u oblasti vještačke inteligencije i obrazovanja.

„Estonija želi da podrži Crnu Goru kao prijatelja, saveznika u NATO i partnera u EU. Zajedno ćemo nastaviti da gradimo bezbjedniju, otporniju i ujedinjenu Evropu“, poručio je Karis.

Milatović je rekao da Crna Gora i Estonija njeguju snažno i tradicionalno prijateljstvo zasnovano na zajedničkim vrijednostima – slobodi, demokratskom razvoju, uzajamnom poštovanju i privrženosti evropskim i evroatlantskim principima.

On je kazao da današnja posjeta ima dodatnu, istorijsku simboliku, jer je riječ o prvoj posjeti jednog predsjednika Estonije Crnoj Gori od 2008. godine.

Milatović je rekao da je Crna Gora zahvalna Estoniji na podršci politici proširenja EU, zasnovanoj na individualnim zaslugama svake zemlje.

“Cijenimo to što Estonija prepoznaje našu zemlju kao najuspješnijeg kandidata u evropskom integracionom procesu i što visoko vrednuje našu punu usklađenost sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU”, dodao je Milatović.

On je kazao da će evropska perspektiva Crne Gore biti potvrđena i na Samitu EU – Zapadni Balkan, čiji će Crna Gora biti domaćin na jesen naredne godine, kada će simbolično sa partnerima iz Unije proslaviti 20 godina od obnove nezavisnosti.

Milatović je zahvalio Estoniji i na podršci da Crna Gora postane pridružena članica Inicijative tri mora, navodeći da je to jasna potvrda da Crna Gora pripada prostoru zajedničkih evropskih vrijednosti i ekonomskih veza i saradnje, i kao korak naprijed ka punopravnom članstvu u EU.

“Naša ambicija ostaje jasna – punopravno članstvo Crne Gore u EU do 2028. godine”, istakao je Milatović.

On je rekao i da, kao saveznice u okviru NATO-a, Crna Gora i Estonija dijele odgovornost za jačanje kolektivne bezbjednosti, i da žele da produbljuju saradnju u oblasti odbrane i bezbjednosti.

Milatović je kazao da dvije države treba zajednički da rade na jačanju ekonomske saradnje, ističući da je Crna Gora otvorena za estonske investicije.

“Turizam je, takođe, još jedna oblast sa izraženim potencijalom. Zahvaljujući avio-liniji Talin–Tivat, svjedočimo sve većem interesovanju estonskih turista, što nas dodatno motiviše da kroz zajedničke promocije i projekte radimo na snaženju turističke saradnje između tvije zemlje”, naveo je Milatović.

Kako je dodao, važno je intenzivirati saradnju u domenu digitalne transformacije sa Estonijom, koja je u svijetu prepoznata kao lider u ovoj oblasti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS