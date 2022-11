Jovanović: Nećemo dozvoliti bilo kakav uticaj na Tužilaštvo

Podgorica, (MINA) – Tužilaštvo će procesuirati svaku osobu za koju se utvrdi da je izvršila krivično djelo, poručila je vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke Maja Jovanović i dodala da neće dozvoliti politički, niti bilo koji drugi uticaj na njihov rad.

Ona je to kazala na sjednici Skupštine, na kojoj poslanici raspravljaju o izveštaju o radu Tužilačkog savjeta (TS) i Državnog tužilaštva za prošlu godinu.

„Mi imamo petlje da procesuiramo svako lice, ko god da je u pitanju, ukoliko se utvrdi da je izvršio krivično djelo. Znači, uopšte nije bitno o kome se radi, samo je bitno da li je izvršio krivično djelo“, rekla je Jovanović.

Ona je navela da u dosadašnjem radu nije bilo političkog pritiska na nju i glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića.

„Sigurna sam da taj pritisak ni ubuduće neće postojati, a budite sigurni da ga nećemo ni dozvoliti, ni politčki ni bilo koji drugi“, kazala je Jovanović.

Ona je, govoreći o slučaju protiv bivšeg direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Dejana Peruničića, navela da su to predmeti u kojima su optužni predlozi podnijeti Višem sudu.

Jovanović je rekla da je sud u postupku kontrole tih optužnih predloga utvrdio da postoji dovoljan stepen osnovane sumnje za krivično djelo za koje je Peruničić optužen.

„Tako da je sad na sudu dalja odluka“, kazala je Jovanović.

Ona je navela da Specijalno državno tužilaštvo trenutno radi na osam predmeta koji se odnose na ratne zločine.

Ti predmeti su, kako je dodala, u fazi izviđaja, a u jednom je podignuta optužnica.

Jovanović je navela da je Ministarstvo pravde formiralo radnu grupu za izmjenu Zakonika o krivičnom postupku, u dijelu koji se odnosi na provjere koje bi omogućile da se dokazi iz drugih država mogu koristiti kao dokaz u našem krivičnom

postupku.

Poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar poručio je da članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji (EU) nije moguće bez iskorijenjivanja korupcije i organizovanog kriminala.

„Borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala borimo se za Crnu Goru, da država ide još brže naprijed i u krajnjem borimo se da ispunimo naš ključni politički cilj, a to je da Crna Gora u najkraćem roku postane članica EU“, istakao je

Konatar.

On je kazao da građani od predstavnika tužilaštva očekuju konkretne akcije u narednom periodu.

„Imaćete našu podršku, jer je to interes građana i Crne Gore“, naveo je Konatar, obraćajući se Jovanović i Novoviću.

Korupcija i kriminal su, kako je rekao, dva najveća zla koja prijete Crnoj Gori, miru i napretku društva.

Konatar je kazao da su se u Crnoj Gori u avgustu 2020. godine desile političke promjene.

„Desila se važna promjena, a to je postojanje političke volje da se odlučno krene u borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala“, naveo je Konatar.

Selektivnost, kako je kazao, treba da bude na nuli.

„To je ono što građani dosad u vašem radu mogu da vide. Moja poruka vama je da nastavite u tom pravcu, jer samo tako Crna Gora može ubrzano da nastavi put ka EU. Nastavite kako ste počeli“, poručio je Konatar Novoviću i Jovanović.

Poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević pročitao je imena ljudi koje je, kako je kazao, ANB prisluškivao 2020. godine, „postavljajući snimače u njihove sobe, pres sale“.

„I Dejan Peruničić treba da odgovara samo zbog zloupotrebe službenog položaja, a ne zbog stvaranja kriminalne organizacije sa dvoje svojih saradnika, kao što je to naveo u svojoj odbrani“, upitao je Knežević.

On je kazao da su funkcionere DF-a prisluškivali na svakom koraku, što je, kako je rekao, najmasovnije prisluškivanje u Evropi i svijetu.

„I sada na istoj klupi za oštećene mi treba da budemo sa Milivojem Katnićem, koji je sve ovo znao, i da prihvatimo optužni predlog da se radi samo o zloupotrebi službenog položaja, a ne o stvaranju kriminalne organizacije“, naveo je Knežević.

Poslanik Demokratske Crne Gore Boris Bogdanović kazao je da izvještaj o radu TS-a i Tužilaštva za prošlu godinu ustvari sistematizuje političku torturu nad političkim neistomišljenicima.

„Ovaj izvještaj je svjedočanstvo jednog užasnog perioda u kojem smo smo bili žrtve jedne neprimjerene, nezakonite, politički motivisane, ostrašćene političke torture bivšeg režima nad političkim neistomišljenicima“, rekao je Bogdanović.

On je naveo da je „bivši TS bio batina u rukama bivšeg režima“.

„Jedna u nizu batina kojom je trebalo ućutkati opoziciju, to je bila mašina za sijanje straha“, kazao je Bogdanović.

Kako je rekao, ponosni su na činjenicu što su spriječili da Crna Gora ponovo dobije “partijske tužioce“.

„Najponosniji smo na činjenicu što je Crna Gora dobila nezavisan, nepristrasan TS, nezavisnog i nepristrasnog specijalnog državnog tužioca, kojim se danas ponosi cijela Crna Gora, koji radi u interesu države, građana, a ne političkih subjekata ili političara“, naveo je Bogdanović.

On je naglasio da Crna Gora mora imati nezavisne i nepristrasne institucije i dodao da će Klub Demokrate – Demos glasati protiv izvještaja.

Poslanica Socijalističke narodne partije Milosava Paunović kazala je da izvještaj o radu Sudskog i Tužilačkog savjeta za prošlu godinu posmatra kao dio iste priče, i da su slični.

„Kada pogledamo statistiku ovog izvještaja, rekli bi da je stanje u državi sređeno, da nemamo problema sa organizovanim kriminalom i korupcijom“, navela je Paunović.

Međutim, kako je rekla, stanje nije takvo.

Ona je rekla da je pravosuđe grana vlasti od koje direktno zavisi put Crne Gore ka Evropskoj uniji.

„Imali smo situaciju da konstantno zaobilazimo „krupne ribe“ u kriminalu“, kazala je Paunović, dodajući da zakon treba da važi jednako za sve, bez obzira na to na kojoj poziciji se neko nalazi.

Ona je rekla da Odbor za politički sistem, upravu i pravosuđe, nije podržao izvještaj o radu TS za prošlu godinu.

Paunović je kazala da se iz izvještaja ne vidi na koja krivična djela se odnose sporazumi o priznanju krivice.

Ona je poručila da treba obezbijediti veća finansijska sredstva za rad tužilaštva i tužioca.

„Želim da Jovanović i Novoviću pružim punu podršku. Krenuli ste sa mrtve tačke, poštujem to što ste uradili“, istakla je Paunović.

Ona im je poručila da ne dozvole bilo kakav politički pritisak ili uticaj.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS