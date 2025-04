Joksimoviću priznanje za doprinos razvoju naučnoistraživačkog rada

Podgorica, (MINA) – Naučni savjetnik i rukovodilac Laboratorije za ihtiologiju i morsko ribarstvo Instituta za biologiju mora, Aleksandar Joksimović dobitnik je priznanja za poseban doprinos razvoju naučnoistraživačkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore (UCG).

Kako je saopšteno iz UCG, priznanje je Joksimoviću uručio rektor Vladimir Božović, na svečanoj sjednici Senata UCG-a, održanoj krajem godine.

Joksimović je, kako se navodi, od 1996. godine kontinuirano angažovan u Institutu za biologiju mora, gdje kroz istraživanja morskih bioloških resursa i ribarstvene biologije daje doprinos razvoju naučne misli i praktičnih rješenja u oblasti marinskih nauka u Crnoj Gori i šire.

Dodaje se da naučni rad Joksimoviča obuhvata četiri ključne oblasti – ihtiologiju, ekologiju, faunistiku i ribarstvenu biologiju, sa fokusom na različite vrste morskih riba u Jadranskom moru i istočnom Mediteranu.

Joksimović je, kako je saopšteno, tokom karijere rukovodio ili učestvovao u preko 30 međunarodnih, nacionalnih i tržišno orijentisanih naučnoistraživačkih projekata, doprinoseći kako akademskoj zajednici, tako i donošenju konkretnih mjera u oblasti ribarstva i zaštite morskih ekosistema.

“Posebno je istaknuta njegova uloga u obrazovanju i mentorstvu mladih istraživača, od kojih su mnogi danas afirmisani naučnici u međunarodnim okvirima”, kaže se u saopštenju UCG.

Oni su naveli da je Joksimović, direktor Instituta za biologiju mora u tri mandata (2007–2013. i 2020–2023), unaprijedio kapacitete Instituta kako na infrastrukturnom i organizacionom, tako i na međunarodnom planu.

“Pod njegovim rukovodstvom, Institut je aktivno učestvovao u pregovorima za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji u oblasti ribarstva (poglavlje 13), a ujedno je značajno unaprijedio učešće u međunarodnim projektima i razmjenskim programima”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je Joksimović, putem ERASMUS+ mobilnosti, gostovao na univerzitetima u Ankoni, Splitu i Kragujevcu, gdje je predstavio naučne aktivnosti i održao predavanja kao gostujući profesor.

“Jednoglasnom odlukom Naučnog vijeća UCG Joksimović je prepoznat kao pojedinac koji je svojim višedecenijskim naučnim, stručnim i mentorskim radom, kao i međunarodnim angažovanjem, dao neizbrisiv doprinos u podizanju ugleda UCG, njegovoj internacionalizaciji i prepoznatljivosti u evropskom istraživačkom prostoru”, kaže se u saopštenju.

