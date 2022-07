Jokić: Manji broj pacijenata sa teškom kliničkom slikom

Podgorica, (MINA) – Epidemiološka situacija u Crnoj Gori se usložnjava, a Dom zdravlja Podgorica otvorio je još jednu kovid ambulantu kako bi se moglo odgovoriti povećanom broju slučajeva, rekao je direktor te zdravstvene ustanove Danilo Jokić.

On je u Bojama jutra na TV Vijesti, rekao da je u Podgorici dnevno oko 420 pregleda u kovid ambulantama, dok ih je u dječijoj ambulanti u Tološima između 120 i 140.

Jokić je naveo da se testira se veliki broj ljudi, a da je sedmično 39-40 odsto pozitivnih kod odraslih, kod djece je oko 20 odsto.

“U cijeloj priči je dobro da je zauzeto manje bolničkih kreveta i manje je pacijenata sa teškom kliničkom slikom. Zadnjih dana imamo preminulih, ali to su uglavnom lica sa komorbiditetom i uglavnom nevakcinisana lica”, rekao je Jokić.

On je dodao da su tokom ovog talasa simptomi malo drugačiji, pa se javljaju stomačni problemi, bol u grlu, kratak dah, otežano disanje, pojačan kašalj.

Jokić je objasnio da je najviše slučajeva u Podgorici i primorskim opštinama, gdje je mogućnost bliskog kontakta velika i nema distance, nošenja maske.

“Imamo povećan broj građana koji traži četvrtu dozu vakcine. Ako nemamo jake mjere jedini način da se populacija zaštiti je vakcinacija ili infekcija”, rekao je Jokić.

On je poručio da Dom zdravlja Podgorica ima raspoloživog kadra i dovoljan broj ljekara i da u kovid ambulantama rade po dva ljekara i terenske ekipe.

“Nema razloga za paniku”, zaključio je Jokić.

