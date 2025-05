Joanikijeva izjava pokušaj revizije istorije

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DP) najoštrije je osudila izjavu mitropolita crnogorsko- primorskog Joanikija, u kojoj četničkog vojvodu Pavla Đurišića naziva “velikim junakom nepobjedivog karaktera”.

“Joanikijeva izjava predstavlja još jedan u nizu pokušaja revizije istorije i rehabilitacije

ideologija koje su zasnovane na mržnji, zločinima i saradnji sa okupatorima”, saopšteno je iz DPS-a.

Iz te stranke su kazali da Đurišić i četnički pokret nijesu simboli slobode ni časti, već da su odgovorni za teške zločine.

“Svaki pokušaj da se on i slični istorijski akteri predstave kao heroji predstavlja direktnu uvredu žrtvama fašizma i onima koji su se borili za slobodu Crne Gore u antifašističkom otporu”, poručili su iz DPS-a.

Oni su istakli da nije prvi put da Joanikije koristi vjersku službu za iznošenje političkih i revizionističkih stavova koji unose podjele i vrijeđaju antifašističko nasljeđe na kojem počiva savremena Crna Gora.

Iz DPS-a su ocijenili da se umjesto promovisanja pomirenja i hrišćanskih vrijednosti, takvim porukama širi ideološki ekstremizam.

“Crna Gora je utemeljena na antifašizmu, građanskom skladu i evropskim vrijednostima i nijedan pojedinac, bio on i vjerski poglavar, nema pravo da negira istorijske činjenice i vrijeđa žrtve koje su stradale od ruke upravo onih koje Joanikije sramotno veliča”, zaključuje se u saopštenju DPS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS