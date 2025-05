Jedna osoba uhapšena zbog proganjanja maloljetnice

Podgorica, (MINA) – Bjelopoljska policija uhapsila je državljanina Srbije D.S. (22), zbog sumnje da je izvršio krivično djelo proganjanje na štetu maloljetne ženske osobe iz Bijelog Polja.

Iz Uprave policije saopšteno je da je D.S. iz Aleksandrovca, oštećenu upoznao putem društvenih mreža i sa njoj ostvarivao komunikaciju.

Navodi se da je on duže vremena proganjao oštećenu, upućujući joj uvrede i prijetnje putem društvenih mreža, kao i zloupotrebljavajući fotografije koje mu je oštećena prosljeđivala.

Policija je od D.S. privremeno oduzela dva mobilna telefona.

“Po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, D.S. će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti sproveden na dalju nadležnost tužilaštvu”, ističe se u saopštenju.

Iz Uprave policije poručili su da će njihovi službenici, odlučno, bez odlaganja i sa posebnom pažnjom postupati i preduzimati neophodne mjere i radnje u cilju zaštite žrtava, vodeći računa o najboljim interesima maloljetnika, i procesuiranja izvršilaca tih krivičnih djela.

