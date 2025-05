Javni funkcioneri da se suzdrže od uvredljivih komentara na račun medija

Podgorica, (MINA) – Sindikat medija (SMCG) pozvao je sve javne funkcionere da se suzdrže od neargumentovanih i uvredljivih kvalifikacija na račun medija i da svojim djelovanjem afirmišu vrijednosti dijaloga, slobode izražavanja i poštovanja profesionalnih standarda novinarstva.

Iz SMCG su oštro osudili, kako su rekli, nedopustivu i opasnu retoriku poslanika Demokratske Crne Gore Momčila Lekovića, koji je pojedine medije, uključujući E televiziju, Portal Analitiku, M Portal i Antenu M, javno označio kao “sluge i zaštitnike mafije”.

„Takve izjave visokih političkih funkcionera direktan su pritisak na slobodu medija ali i potencijalni atak na bezbjednost novinara“, kazali su iz SMCG.

Oni su naveli da takva retorika, posebno u državi gdje su medijski radnici i radnice svakodnevno mete prijetnji, podstiče atmosferu linča prema njima.

„Ilustrativno je to što je ova izjava upućena upravo na Dan slobode medija, kada smo od resorne ministarke Tamare Vujović, koja dolazi iz redova Demokrata, čuli da “mediji moraju biti svjesni svoje odgovornosti prema javnosti, dok nosioci političke i ekonomske moći moraju razumjeti da slobodni mediji nisu prijetnja, već stub demokratije”“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da medijski radnici i radnice imaju zadatak da profesionalno i kritički izvještavaju o svim društveno relevantnim temama, a u to spada i rad državnih institucija.

„Zato SMCG poziva sve javne funkcionere da se suzdrže od neargumentovanih i uvredljivih kvalifikacija na račun medija i da svojim djelovanjem afirmišu vrijednosti dijaloga, slobode izražavanja i poštovanja profesionalnih standarda novinarstva“, poručuje se u saopštenju.

