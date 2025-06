Jakšić Stojanović: Stipendistkinje UWC najbolje ambasadorke Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Crnogorske učenice koje su dobile stipendije Ujedinjenih svjetskih koledža (UWC) najbolje su ambasadorke države i njihov uspjeh je ponos za cijelu Crnu Goru, poručila je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), Jakšić Stojanović i generalna direktorica Direktorata za gimnazijsko i srednje stručno obrazovanje Marija Gošović, primile su pet srednjoškolki koje su ostvarile pravo za pohađanje prestižnih UWC za naredne dvije školske godine.

Učenice koje su nominovane, a potom i primljene na UWC program su Iva Otašević iz ganilovgradske Gimnazije, Mitra Palibrk, Daša Ražnatović i Maria Stanišić iz podgoričke Gimnazije, kao i Staša Obradović iz bjelopoljske Gimnazije.

Otašević je dobila stipendiju za UWC Adriatic u Italiji, Palibrk za UWC Changshu u Kini, Ražnatović u Dilijanu u Jermeniji, Obradović u Mostaru, a Stanišić za UWC Li Po Chun u Hong Kongu.

Jakšić Stojanović je čestitala učenicama i poželjela im uspjeh tokom školovanja u okviru UWC programa.

Ona je istakla je da su te učenice najbolje ambasadorke Crne Gore i da ovaj uspjeh nije samo njihov lični trijumf, već i ponos za cijelu Crnu Goru.

„Kao stipendistkinje UWC, ne samo da ćete imati priliku da se obrazujete na prestižnim institucijama, već i da upoznate druge kulture, običaje i tradicije. Vaša posvećenost, trud i zalaganje treba da budu model i inspiracija vašim vršnjacima”, dodala je Jakšić Stojanović.

Iz MPNI su podsjetili da su UWC međunarodna mreža škola i obrazovnih programa koja djeluje kroz 18 koledža na četiri kontinenta, nudeći međunarodno priznate diplome učenicima koji se biraju posredstvom nacionalnih komiteta iz više od 155 država.

„UWC ima najveći međunarodni program stipendiranja u oblasti srednjeg obrazovanja, pri čemu preko 80 odsto učenika prima stipendije, a u programu je do sada učestvovalo oko 60 hiljada učenika“, kaže se u saopštenju.

Podsjeća se da je MPNI 15. februara objavilo poziv za UWC stipendije za školsku 2025/2026. i 2026/2027. godinu.

„Ove godine za Crnu Goru inicijalno su opredijeljene četiri stipendije: UWC Adriatic u Italiji, UWC Mostar u Bosni i Hercegovini, UWC Changshu u Kini i UWC Dilijan u Jermeniji. U kasnijoj fazi ostvareno je pravo na još jednu stipendiju, UWC Li Po Chun u Hong Kongu“, navodi se u saopštenju.

