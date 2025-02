Jačanje prevencije raka grlića materice obaveza cijele zajednice

Podgorica, (MINA) – Obaveza cijele zajednice je da doprinese jačanju prevencije raka grlića materice, prije svega kroz sprovođenje blagovremenih skrining programa, poručeno je sa predavanja koje je u Skupštini održano povodom Evropske nedjelje prevencije raka grlića materice.

Kako je saopšteno iz Skupštine, predavanje je organizovano u cilju podizanja svijesti i opšte informisanosti o značaju prevencije i redovnim ljekarskim pregledima.

Navodi se da je predavanjem direktorice Instituta za onkologiju Sanje Lekić poslata snažna poruka o važnosti prevencije raka grlića materice, kao i neophodnosti podizanja svijesti o značaju redovnih preventivnih pregleda i vakcinacije protiv HPV-a.

„Ukazano je i na važnost ulaganja dodatnih napora u svrhu edukacije i jačanja informisanosti, kako bi se osigurala dugoročna zaštita i zdravlje žena u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Lekić je istakla da globalno žene prednjače u učestalosti određenih maligniteta.

Kako je navela, zabrinjavajući je podatak da je početak obolijevanja sve češće vezan za ranu životnu dob žena, odnosno reproduktivni period, kada su one oslonac i stub društva u smislu produženja vrste i rađanja potomstva.

„Sa predavanja je poručeno da je obaveza cijele zajednice da se da puni doprinos jačanju prvencije, prevashodno kroz sprovođenje blagovremenih skrining programa, koji se, kako je pojašnjeno, organizuju u zdravoj populaciji kroz traženje postojanja asimptomastske maligne bolesti“, navodi se u saopštenju.

Na predavanju je istaknuto da je HPV vakcinacija u Crnoj Gori počela 2022. godine i da je to istorijski datum za državu, jer je time napravljen značajan iskorak i pružena šansa budućim generacijama da u perspektivi procenat obolijevanja bude smanjen na najmanju moguću mjeru.

U saopštenju se navodi da Skupština nizom sličnih aktivnosti u kontinuitetu daje puni doprinos jačanju društvene svijesti i ukazuje na važnost preventive i rane dijagnostike, kao pretpostavkama uspješnog liječenja.

Ističe se da je rak grlića materice jedan od vodećih uzroka obolijevanja i umiranja od malignih bolesti u ženskoj populaciji u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz Skupštine, prema podacima Kliničkog centra Crne Gore, tokom 2023. godine Onkološkom konzilijumu su prikazane 93 novooboljele žene.

„Kod 57 žena (61 odsto) rak grlića materice je otkriven u inoperabilnom stadijumu bolesti, što ukazuje da se u najvećem broju slučajeva bolest dijagnostikuje kada je uznapredovala, kada liječenje postaje otežano i neizvjesno, što smanjuje šanse za izlječenje“, kaže se u saopštenju.

Zaključuje se da se značajno smanjenje obolijevanja i umiranja postiže masovnim korišćenjem dostupnih preventivnih mjera – Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka grlića materice i HPV programa vakcinacije.

