Izvršena ekshumacija posmrtnih ostataka, sumnja se da pripadaju članovima porodice Klapuh

Podgorica, (MINA) – Ekshumacija posmrtnih ostataka za koje se sumnja da pripadaju članovima porodice Klapuh izvršena je danas u Nikšiću, saopšteno je iz Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije.

Navodi se da je ekshumacija posmrtnih ostataka izvršena uz prisustvo članova Komisije za nestala lica Vlade Crne Gore, predstavnika Međunarodne komisije za nestala lica, Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine (BiH), kao i stručnjaka Centra za sudsku medicinu Kliničkog centra.

„Komisija za nestala lica, u čijem sastavu učestvuju i predstavnici Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, aktivno učestvuje u regionalnoj saradnji u cilju rasvjetljavanja sudbine nestalih lica“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da je ekshumacija sprovedena na zahtjev Instituta za nestale osobe BiH, u skladu sa međudržavnim sporazumom o traženju nestalih lica između Crne Gore i BiH.

„Postoji osnovana sumnja da posmrtni ostaci pripadaju članovima porodice Klapuh“, naveli su iz Ministarstva.

Kako su naveli, nakon izvršene ekshumacije, izuzeti su koštani uzorci koji će biti upućeni na DNK analizu u laboratoriju Međunarodne komisije za nestala lica sa sjedištem u Hagu.

„U slučaju da rezultati analize potvrde podudaranje sa živim članovima porodice, posmrtni ostaci biće predati Institutu za nestale osobe BiH“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da će konačna identifikacija biti obavljena uz prisustvo članova porodice, nakon čega će posmrtni ostaci biti predati porodici na dostojanstven ispraćaj.

„Zahvaljujemo svim institucijama i učesnicima na posvećenosti i saradnji u ovom važnom procesu rasvjetljavanja sudbine nestalih lica, posebno imajući u vidu podršku koju Ministarstvo socijalnog staranja, brige o porodici i demografije pruža u sprovođenju ovih aktivnosti“, poručuje se u saopštenju.

