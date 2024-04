Izvještaj o sprovođenju plana integriteta dostaviti do 15. aprila

Podgorica, (MINA) – Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) podsjetila je organe vlasti da joj do 15. aprila moraju dostaviti izvještaj o sprovođenju plana integriteta za prošlu godinu.

Iz ASK-a su saopštili da se izvještaj dostavlja u elektronskoj formi, putem veb aplikacije, kao i u štampanoj formi, slanjem na adresu Kralja Nikole 27/V, Podgorica.

Zakonom o sprečavanju korupcije, kako su rekli iz Agencije, predviđene su prekršajne kazne za nedostavljanje izvještaja o sprovođenju plana integriteta u zakonom predviđenom roku.

„Posvećen zaštiti javnog interesa, ASK stoji na raspolaganju za sve dodatne informacije i eventualne nedoumice“, navodi se u saopštenju.

