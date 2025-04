Izveli vježbu gašenja požara na jahti

Podgorica, (MINA) – Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL), tim za hitno reagovanje marine Luštica Bej i posada jahte “Seya” izveli su vježbu gašenja iznenadnog požara na jahti.

Kako je saopšteno iz UPSUL-a, vježba je sprovedena u marini Luštica Bej, čamcima SAR-1 i EKO-1 UPSUL-a upravljali su pripadnici Ratne Mornarice Vojske Crne Gore (VCG), a vježbu je podržalo i vozilo hitne medicinske pomoći.

“Scenario vježbe obuhvatio je simulaciju vanredne situacije, uključujući obavještavanje nadležnih državnih organa i početno reagovanje tima marine Luštica Bej”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je vježba pokazala visok nivo koordinacije, komunikacije i angažmana svih učesnika.

“Zajednički zaključak je da ovakve aktivnosti značajno unapređuju sistem sigurnosti i bezbjednosti na moru, pa je dogovoreno da se slične vježbe organizuju i u budućnosti”, kaže se u saopštenju.

Iz UPSUL-a su zahvalili menadžeru tima za hitno reagovanje marine Luštica Bej, Zoranu Barbiću, kao i svim zaposlenima u marini, koji su podržali organizaciju i sprovođenje vježbe.

“UPSUL ovakve zajedničke vježbe i obuke smatra od izuzetnog značaja u cilju spremnosti za hitno reagovanje u lukama i marinama, kao i na otvorenom moru, gdje su potrebni brzi i efikasni odgovori”, zaključuje se u saopštenju.

