Izručen južnokorejski državljanin J.C.H

Podgorica, (MINA) – Južnokorejski državljanin J.C.H.

izručen je danas iz Crne Gore u Južnu Koreju, na osnovo rješenja koje je donijelo crnogorsko Ministarstvo pravde.

Iz Uprave policije saopšteno je da je J.C.H, zajedno sa D.H.K uhapšen u marta na Aerodromu Podgorica po međunarodnoj potjernici koju je za njim raspisao Interpol Seul.

Navodi se da je J.C.H izručen, nakon što je odslužio kaznu zatvora od četiri mjeseca u Crnoj Gori zbog krivičnog djela falsifikovanje isprave.

Iz policije su kazali da su službenici Interpola Podgorica i Posebne jedinice policije predali J.C.H. pravosudnim i policijskim organima Južne Koreje, radi vođenja krivičnog postupka zbog više krivičnih djela koje se odnose na prevaru u finansijsko investicionim uslugama, ulaganjima i tržištu kapitala za koje je zaprijećena doživotna kazna zatvora u toj državi.

