Iznad Kotora spašen ruski državljanin 

Podgorica, (MINA) – Četrdesetdvogodišnji ruski državljanin spašen je sa nepristupačnog terena iznad Kotora, nakon što ga je tokom planinarenja ujela zmija otrovnica, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Navodi se da je Operativno komunikacioni centar (OKC) 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje primio hitan poziv za pomoć u ponedjeljak u 14 sati i 40 minuta i dobio informaciju da je na nepristupačnom terenu iznad Kotora život jednog planinara ugrožen.

Kako se dodaje, OKC Direktorata za zaštitu i spašavanje je odmah nakon toga preduzeo sve mjere i radnje i organizovao i koordinirao akcijom spašavanja.

Iz MUP-a su naveli da su u akciji učestvovale SAR jedinice (traganje i spašavanje) Avio helikopterske jedinice Direktorata, pripadnici Službe zaštite i spašavanja i medicinsko osoblje Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kotor.

„Zahvaljujući brzoj reakciji svih uključenih službi, uspješno je spašen državljanin Rusije koji je zadobio ujed otrovnice tokom planinarenja“, kazali su iz MUP-a.

Oni su istakli da je, u koordinaciji hitnih službi, presudno bilo pravovremeno reagovanje, transport spasilaca i medicinskog osoblja sa serumom do ugroženog ruskog državljanina, kao i njegov dalji prevoz do Kliničko-bolničkog centra Kotor.

Iz MUP-a su zahvalili svim hitnim službama na profesionalnoj saradnji i posvećenosti koje su rezultirale spašavanjem ljudskog života.

