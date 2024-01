Izgradnja škole “Vladimir Nazor” odvija se po planu

Podgorica, (MINA) –Izgradnja Osnovne škole “Vladimir Nazor”, koja bi trebalo da bude završena do 25. februara naredne godine, odvija se planiranom dinamikom, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Kako se navodi, resorna ministarka Anđela Jakšić Stojanović, obišla je radove koji su počeli 26. septembra prošle godine.

“Radovi se odvijaju planiranom dinamikom, a rok završetka je 25. februar naredne godine”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su podsjetili da je vrijednost investicije 6.3 miliona EUR.

Oni su dodali da ova godina predstavlja početak najvećeg ciklusa investicija u obrazovnu infrastrukturu.

“U narednom periodu možemo očekivati početak radova na oko deset novih objekata, među kojima su vrtići u Baru, Ulcinju, Nikšiću, škole u Tivtu i Podgorici, nekoliko novih sportskih sala, kao i novu zgradu Filološkog fakulteta u Nikšiću”, kaže se u saopštenju.

