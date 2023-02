Izbor sudija diskriminiše predstavnike manjinskih naroda

Podgorica, (MINA) – Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori pozdravilo je dogovor o izboru sudija Ustavnog suda i apelovalo na pregovarače i poslanike da obustave marginalizaciju kandidata iz reda manjinskih naroda.

Poslanici su na jučerašnjem zajedničkom sastanku članova Kolegijuma predsjednice Skupštine i Ustavnog odbora postigli saglasnost po pitanju izbora tri kandidata za sudije Ustavnog suda, a preostaje da se dogovore o izboru i četvrtog kandidata koji bi trebalo da bude iz reda manjinskih naroda.

Iz Bošnjačkog vijeće su upozorili javnost i međunarodne posmatrače da se najavljenom kombinatorikom za izbor sudija priprema još jedna gruba diskriminacija predstavnika manjinskih naroda.

Kako su rekli, uprkos informacijama da svojim referencama posebnu pažnju zaslužuju i sudije Fadil Kardović, Alija Beganović, Faruk Resulbegović, Sulejman Guči, učesnici Kolegijuma nisu predložili nijednog od njih.

“To se s pravom može smatrati uvredom i protivzakonitim postupkom na štetu manjinskih naroda”, navodi se u saopštenju.

Iz Bošnjačkog vijeća su ocijenili da je nedopustivo da među 11 sudija Vrhovnog suda i šest sudija Apelacionog suda, a kako se priprema i Ustavnog suda, neće biti niti jednog pripadnika manje brojnog naroda.

“To moramo razumjeti kao puzajući kontinuitet administrativnog progona Bošnjaka, iz institucija sistema Crne Gore u kojem i onako nisu bili procentualno srazmjerno zastupljeni”, rekli su iz Bošnjačkog vijeća.

Oni su, ne sporeći argumente da su sutkinje Snežana Armenko, Momirka Tešić i Dragana Đuranović takođe kvalitetni kandidati, ukazali na očigledno nepoštovanje zakona i principa afirmativne akcije, koji podrazumijeva da se između istorangiranih prednost daje kandidatu iz reda manjinskih naroda.

Iz Bošnjačkog vijeća su rekli da su Bošnjaci narod koji, rame uz rame sa ostalim demokratskim snagama, konstituišu multikulturno, građansko i proevropsko biće Crne Gore.

Prema njihovim riječima, savremeni napredak i demokratski prosperitet Crna Gora može ostvariti samo ukoliko se vrati istinskom uvažavanju i punom poštovanju svih različitosti.

“Stoga Bošnjačko vijeće apeluje na sve poslanike, posebno Bošnjake u svim strankama, da ne podliježu sindromu “Sejdo Bajramović”, već da slobodno i bez kompleksa ukažu na obavezu izbora kvalitetnih sudija iz reda bošnjačkog naroda”, navodi se u saopštenju.

Iz Bošnjačkog vijeća su istakli da Ustav i zakoni garantuju srazmjernu zastupljenost manjinskih naroda i da su svi dužni da obezbijede poštovanje tih načela u svim porama državnog sistema, pa i u institucijama pravosuđa i tužilaštva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS