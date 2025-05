Izabran novi papa

Vatikan, (MINA) – Više od 130 kardinala izabralo je danas, u Sikstinskoj kapeli u Vatikanu, novog poglavara Rimokatoličke crkve.

Građani Rima i svijeta o tome su obaviješteni danas popodne, bijelim dimom iznad Sikstinske kapele i zvonjavom zvona bazilike svetog Petra.

Nakon što je pušten bijeli dim, krenulo je veliko oduševljenje na Trgu svetog Petra u Vatikanu, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Novi poglavar Rimokatoličke crkve otići će u “sobu suza”, malenu prostoriju uz Sikstinsku kapelu, gdje će obući papinsku odoru i pripremiti se za izlazak na balkon bazilike svetog Petra.

Tamo će njegovo ime tradicionalnim proglasom “Habemus Papam” (Imamo papu) objaviti kardinal protođakon Dominik Mamberti.

To bi se moglo dogoditi otprilike sat vremena nakon izbora.

Novog papu izabrala su 133 kardinala izbornika mlađih od 80 godina.

Papa Franjo umro je 21. aprila nakon što je 12 godina vladao crkvom od 1,4 milijarde članova.

Kardinali su u srijedu uveče održali početno glasanje bez konačnog rezultata, a jutros su uslijedila još dva.

Oni su se vratili u Sikstinsku kapelu u 16 sati, a u 18 sati i osam minuta pojavio se bijeli dim.

Tokom konklave, kardinali su bili odvojeni od svijeta i zakleli se na tajnost, njihovi telefoni i kompjuteri su oduzeti, dok su ih prebacivali između Sikstinske kapele za glasanje i dva vatikanska pansiona za spavanje i večeru.

Tokom konklave njihova jedina komunikacija s vanjskim svijetom bila je kroz dim koji je izlazio iz dimnjaka – crni da papa nije izabran, a bijeli za novog papu izabranog većinom od najmanje dvije trećine.

