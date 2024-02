Italija će pomoći Crnoj Gori u pisanju antimafija zakona

Podgorica, (MINA) – Italija je spremna da pomogne Crnoj Gori u pisanju antimafija zakona i njihovoj implementaciji, saopštio je italijanski ministar pravde Karlo Nordi na sastanku sa crnogorskim kolegom Andrejom Milovićem.

Iz Ministarstva pravde su rekli da je Milović upoznao Nordija sa namjerom da Crna Gora primijeni italijanski model borbe protiv mafije i konfiskacije imovine stečene kriminalnom djelatnošću, a da je italijanska strana spremna da pruži punu i sveobuhvatnu podršku tome.

“U tom cilju dogovoreno je da dvije strane potpišu i krovni memorandum koji bi omogućio direktnu i efikasnu saradnju između pravosudnih institucija dvije države, bez posredovanja ministarstava vanjskih poslova i diplomatskih procedura”, kaže se u saopštenju.

Nordi je, navodi se, pohvalio inicijativu o saradnji, i obećao konkretnu pomoć Cnoj Gori.

„Voljni smo da vam pomognemo i u pisanju antimafija zakona i njihovoj implementaciji. Da damo sugestije kako da sredite institucije i da formirate nove”, kazao je Nordi i dodao da će Italija pružiti obuku crnogorskim kadrovima na Visokoj pravosudnoj školi.

Milović je, kako je saopšteno, upoznao Nordija sa planom da Crna Gora kroz nekoliko godina izgradi Pravosudni kvart za sve najvažnije pravosudne insitutucije, ali i da se centralni trg pravosudnog kvarta nazove po Đovaniju Falkoneu i Paolu Borselinu, na kom bi se nalazile njihove statue.

“Falkone i Borselini su univerzalni simboli borbe protiv mafije, ljudi koji su sopstveni život dali u beskompromisnoj borbi protiv kriminala”, kazao je Milović.

Iz Ministarstva su rekli da je italijanska strana prihvatila da bude partner u realizaciji tog projekta.

Kako su naveli iz tog resora, Milović i Nordi su u prijateljskom razgovoru pokazali punu volju za bezrezervnu saradnju.

“Italijanska strana da ponudi svoje znanje i iskustvo, a crnogorska da usvaja prakse i bude pouzdan saveznik Italije u ovoj borbi”, ističe se u saopštenju.

Dodaje se da su Milović i Nordi apostrofirala i potrebu dobre saradnje na planu evropskih integracija Crne Gore.

