Istinsko suočavanje sa prošlošći vodi ka pomirenju

Podgorica, (MINA) – Istinsko suočavanje sa prošlošću vodi ka pomirenju, a revizonizam i prekrajanje prošlosti nedopustivi su, ocijenjeno je tokom posjete delegacije Matičnog društva bošnjačkih vijeća Stejt departmentu.

Delegacija koju je predvodio predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori (BVCG) Suljo Mustafić u Stejt departmentu razgovarala je sa zvaničnicima zaduženim za Jugoistočnu Evropu.

Iz BVCG-a saopšteno je da je razgovarano o političkim i društvenim prilikama u regionu kao i tanju ljudskih i manjinskih prava i da je naglašena važnost kulture sjećanja i memorijalizacije genocida u Srebrenici, kroz medije, edukaciju i školske sadržaje.

“Konstatovano je da istinsko suočavanje sa prošlošću vodi ka pomirenju, a da su nedopustivi revizonizam i prekrajanje prošlosti”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su tokom posjete Kongresnoj biblioteci, toj ustanovi predata djela i publikacije iz novije istorije Bošnjaka, kao i studije o književnom i epskom stvaralaštvu.

Delegacija je, kako se navodi, prisustvovala svečanom prijemu koji je priredio ambasador Bosne i Hercegovine u Vašingtonu Sven Alkalaj.

Prijemu su prisustvovali i predstavnici ambasada Crne Gore, Hrvatske, Slovenije i Sjeverne Makedonije, kao i stotinak predstavnika bošnjačkih udruženja i organizacija iz SAD i Kanade.

Alkalaj je, kako su kazali, iskazao punu otvorenost i podršku za sve inicijative koje dolaze iz iseljeničkih udruženja, a doprinose jačanje veza sa BiH i regionom u cjelini.

Navodi se da su Mustafić i direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajeva Muamer Džananović, istakli važnost obilježavanja 30 godina od genocida u Srebrenici, koji je upriličen u američkom Kongresu.

Ukazali su i na značaj institucionalnog povezivanja Bošnjaka i njihovih vijeća i organizacija kroz Matično društvo, što doprinosi i jačanju medjusobnih odnosa i boljoj saradnji država regiona.

“Zaključeno je da je izuzetno važno učvršćivanje odnosa i zajedničko djelovanje sa Kongresom Bošnjaka Sjeverne Amerike, koji predstavlja najznačajniju bošnjačku organizaciju u Americi”, navodi se u saopštenju.

