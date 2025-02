Inženjeri šumarstva traže da Skupština formira anketni odbor u vezi sa šumama

Podgorica, (MINA) – Udruženje šumarskih inženjera i tehničara tražiće od crnogorske Skupštine formiranje Anketnog odbora za utvrđivanje činjeničnog stanja o tome ko, kako su kazali, drži Crnu Goru u kolonijalnom statusu kada su šume u pitanju.

U saopštenju Udruženja navodi se da je Crna Gora definitivno najveća kolonija u Evropi, a vjerovatno i u svijetu kad su šume u pitanju.

“Od korišćenja 70 odsto teritorije koliko šume pokrivaju Vlada Crne Gore prošle godine prihodovala je 6,2 miliona EUR. Kad se prevede na metar kvadratni državnih šuma, Crna Gora je znači prihodovala 0,001 euro/m2!! Najbolje zaokružiti na nulu”, kaže se u saopštenju Udruženja koje potpisuje Dragoljub Marković, diplomirani inženjer šumarstva.

Ističe se da su četiri najveća koncesionara prošle godine zaradila od šuma 30 miliona EUR.

U saopštenju Markovića dodaje se da je u istom tom periodu Crna Gora uvezla 62 miliona EUR namještaja od drveta i da je prema podacima Monstata pokrivenost uvoza izvozom samo 2,4 odsto.

“Nijedna država u Evropi nema poraznije podatke od ovih podataka. Ni blizu”, upozorio je Marković.

On je ukazao da su iz Evropske Komisije (EK) napisali da je Crna Gora posebno rizična kada je u pitanju kriminal u okviru Poglavlja 27.

Navodi se da je Interpol saopštio da je trgovina drvetom četvrti po rangu rasprostranjeni kriminal u svijetu po ostvarenim vrijednostima ekoloških i ekonomskih šteta.

“EK je u najnovijem izvještaju upozorila Crnu Goru da će korupciju u oblasti šumarstva mjeriti konkretnim rezultatima, izrečenim kaznama za pljačku šuma”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da šumama u Crnoj Gori u aktuelnoj 44. Vladi upravlaju Socijalistička narodna partija (SNP) i Vladimir Joković.

“U prethodnoj 43. Vladi koja je targetirala šumsku mafiju takođe SNP, odnosno Vladimir Joković. U 42. Vladi Demokratski Front preko eksperta Aleksandra Stijovića. Ako se vratimo još ranije, najtačnije je reći da je šumama zakon bio koncesionar Dragan Brković! I da niko nije odgovarao za to”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da su dobili informaciju da ministar Vladimir Joković amandmanski traži vraćanje koncesija na šume.

“Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Crne Gore obavještava javnost da će od Skupštine Crne Gore tražiti formiranje Anketnog odbora za utvrđivanje činjeničnog stanja o tome ko drži Crnu Goru u kolonijalnom statusu kada su šume u pitanju”, rekao je Marković.

“Za to će tražiti podršku svih relevantnih aktera društva, pogotovo nevladinih organizacija iz Koalicije 27!!! Predložiće Apel za podršku Ambasada zemalja EU”, poručiči su iz Udruženja.

